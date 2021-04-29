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Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 4 araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Asayiş 29.04.2021, 00:47
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Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 4 araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Salih B.’nin kullandığı 33 HL 738 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 4 araca çarparak çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile yolcu konumundaki bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada otomobillerden birinin LPG’li sızması üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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