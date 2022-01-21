Kahramanmaraş’ta yolda kalan vatandaşlara yardım

Kahramanmaraş’ta jandarma trafik ekipleri, kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda kalan vatandaşlara yardım etti.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle il ve ilçelerde (kar ve tipi) yolda kalan vatandaşların araçlarına zincir takmalarına yardım etti.

Kış mevsimi boyunca meydana gelebilecek kazaların önlenmesi ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara gerekli yardımların sağlanması maksadıyla, jandarma trafik ekiplerince denetim ve kontrollerin aksatılmadan yerine getirileceği bildirildi.