Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü (2)

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınını söndürmek için müdahale eden Beriev Be-200 tipi uçağın düşmesi sonucu uçaktaki 7 personel için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya’dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş’taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Uçakta 2 kaptan pilot, 1 navigatör, 1 radyo operatörü, 1 teknisyen ve 1 Türk pilotun olduğu, öğrenildi. Aynı uçağın daha önce Adana Aladağ yangınını söndürme çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Uçağın özellikleri

Beriev Be-200 yangın söndürme uçağı Beriev tarafından üretilen Rus yapımı bir amfibyen jet uçağı. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmış olup 12 ton su kapasitesine sahip.

Düşen uçak en son Temmuz ayında Adana’nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınında görev almıştı.