Kahramanmaraş’ta yakalanan FETÖ’den aranan eski polis tutuklandı

Kahramanmaraş’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan eski polis memuru tutuklandı.

İl Jandarma ve Dulkadiroglu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısları yakalamaya yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) timlerinin de desteğiyle Güneşevler Mahallesi’ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda Adıyaman İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından hakkında 6 yıl 3 ay cezası bulunan eski polis memuru H.A. (31) yakalandı.

Polis memuru H.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.