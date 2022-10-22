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Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 5 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Asayiş 22.10.2022, 19:14
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 5 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde sevkiyatına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 508 gram metamfetamin, 157 gram esrar, 20 kök kenevir, 2 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili M.Ö., A.A., S.K., M.Ö. ve S.K. yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 5 kişi tutulandı.

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