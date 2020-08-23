Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 5 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde 60 polisin katılımıyla çok sayıda adreste arama yaptı. Yapılan aramalarda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan aranması olan

8 Yıl 4 ay, 5 yıl ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 sanık ile aranması bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.