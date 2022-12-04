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Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 tutuklama
Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.
Asayiş 04.12.2022, 21:01
Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti gerçekleşeceği bilgisi üzerine uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden 22,89 gr metamfetamin, 1,56 gr esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan H.C., D.K., B.K. ve Ö.Y. uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen şahıslar tutuklandı.