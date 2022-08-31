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Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 tutuklama
Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı.
Asayiş 31.08.2022, 17:17
Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcısı diye tabir edilen, madde bağımlılarına para karşılığında uyuşturucu madde temin eden R.G.’yi yakaladı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın üzerinde ve ikametinde gerçekleştirilen aramada, çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda ise A.E., M.H. ve H.E.H. yakalandı.
Şüphelilerin aracında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi tutuklandı.
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