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Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 tutuklama

Kahramanmaraş’ta 3 aylık takip sonucu 6 farklı bölgede yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Asayiş 11.08.2022, 20:31
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 tutuklama

Kahramanmaraş’ta 3 aylık takip sonucu 6 farklı bölgede yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Afşin, Elbistan, Dulkadiroğlu ve Malatya’nın Yeşilyurt ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 6 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda uyuşturucu maddeleri ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Olayla ilgisi bulunan M.K. (37), M.K. (28), E.G. (25), O.K. (26) gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı. Şüphelilerden İ.K (30) ise Gaziantep’te tutuklandı.

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