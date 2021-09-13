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Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 3 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Asayiş 13.09.2021, 22:10
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 3 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yapılan takiplerde K.C., K.G.S. ve A.Y. isimli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi. Operasyonda yakalanıp adli mercilere sevk edilen K.C., K.G.S. ve A.Y. İsimli şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yetkilileri uyuşturucuyla mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüldüğünü, operasyonlarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

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