Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 3 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda kente uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirmek isteyen uyuşturucu taciri E.A. ve V.B. isimli şüpheliler uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabancayla birlikte yakaladı.

Ayrıca Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu maddeyle yakalanan H.C. yakalandı. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.