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Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 3 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Asayiş 26.07.2022, 21:58
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 3 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda F.D. ve A.Y. isimli şüpheliler yakalanırken, uyuşturucu sevkiyatı esnasında R.M. isimli şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ile bir adet av tüfeği ve uyuşturucu madde paketleme aparatları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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