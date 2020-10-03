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Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 3 gözaltı

OPERASYONDA 6 GRAM METAMFETAMİN, 35 GRAM ESRAR, 1 GRAM BONZAİ, 1 ADET HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 03.10.2020, 19:27
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Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 3 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 gram metamfetamin, 35 gram esrar, 1 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adli makamlara sevk edildi.

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