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Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 2 gözaltı
Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 07.04.2021, 00:28
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Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 58 gram bonzai, 4 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı maddesini ele geçirdi. Olayla ilgisi bulunan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.