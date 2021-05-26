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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 26.05.2021, 20:52
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 38 gram metamfetamin, 2 gram bonzai maddesi ile 6 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili Y.Y. (20), A.U.M. (21), E.G. (19), M.K. (24), D.K. (24), İ.H.İ. (54), A.U. (22) ve A.İ (33) isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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