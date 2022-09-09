Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 6’sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonda; E.Y., E.G., H.K., İ.A., D.D., E.D., H.M.K. ve S.P. isimli toplam 8 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde; 3446 adet satışı yetkili makamların iznine bağlı sentetik ecza hapı, ruhsatsız 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 113 adet fişek, 10 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke, farklı miktarlarda kokain, esrar, bonzai gibi çeşitli uyuşturucu maddeler, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 6’sı tutuklandı.