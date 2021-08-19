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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Asayiş 19.08.2021, 16:46
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen iki ayrı operasyonlarda H.C., S.Ö., B.A. ve G.K. isimli şüpheliler uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler, 2 adet hassas terazi ile 1 adet tabanca ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Şüpheli H.C., S.Ö., B.A. ve G.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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