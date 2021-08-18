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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu bir araçta ele geçirdiği bonzai adlı uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş 18.08.2021, 14:34
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu bir araçta ele geçirdiği bonzai adlı uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretine yönelik olarak yaptıkları çalışmada; Elbistan-Nurhak karayolunda bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçtaki 2 şahsın üst aramasını yapan narkotik ekipleri, 153 gram bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Y.K. ve İ.E.P. adlı şüpheliler, işlemleri için emniyete götürdü. Şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
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