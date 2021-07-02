banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TİM BAŞKANI GÜLLE: 200 MİLYAR DOLAR SINIRINA DAYANDIK
TİM BAŞKANI GÜLLE: 200 MİLYAR DOLAR SINIRINA DAYANDIK
Kanada'da Kraliçe'nin heykelini yıktılar
Kanada'da Kraliçe'nin heykelini yıktılar
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den o iddialara yalanlama
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den o iddialara yalanlama

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Asayiş 02.07.2021, 18:43
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik polisi sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takipte R.K. ve yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmek üzere olan C.Ö. isimli şüphelileri suçüstü yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin araçlarında ve ikametlerinde narkotik köpeği “ALFİ” ile yapılan aramada 4 kilo 50 gram sentetik kanebinoid Bonzai maddesi ve çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanıp adli mercilere sevk edilen C.Ö.(64) ve R.K. (33), isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu