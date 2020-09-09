Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
KAHRAMANMARAŞ'TA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKALANAN 12 KİŞİDEN 5'İ TUTUKLANDI, ŞAHISLARA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.
Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 kişiden 5’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilen ve “Sokak Temizliği” adı verilen operasyonlarda 5’i sokak satıcısı, 7’si madde kullanıcısı olmak üzere toplamda 12 şüpheli farklı yerlerde uyuşturucu alışverişi esnasında yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette ecstasy, captagon, bonzai ve metamfetamin maddelerinin yanı sıra 1 adet hassas terazi 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Narkotik Şubedeki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti kapsamında adliyeye sevk edilen Y.Ç. (38), E.İ.(33), M.C.E.(23), M.Y.(23) ve V.D.(25) isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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