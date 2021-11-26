Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta bir evde yapılan aramada uyuşturucu kullanan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Göksun Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arslanbey Çiftliği Mahallesi’ndeki bir evde Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile arama yaptı.

Aramada 3 gram kubar esrar, 45 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İkamette uyuşturucu kullanan E.B. (39), T.T. (24) ve B.I. (34) hakkında yasal işlem başlatıldı.