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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta bir eve düzenlenen operasyonda 25 kök kenevir ve 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Asayiş 07.09.2021, 21:33
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta bir eve düzenlenen operasyonda 25 kök kenevir ve 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Tanır Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ö.Ç. (36) isimli şahsın ikamet ettiği ev ve bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramada bahçeye ekili 25 kök kenevir bitkisi ve 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca şahsın sorgulamasında "kasten yaralama" suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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