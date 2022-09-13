Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokaklarda uyuşturucu pazarlanması amacıyla uyuşturucu madde sevk eden C.K. ve M.Y. isimli şüphelilere operasyon düzenledi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeler ile birlikte yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.