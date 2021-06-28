banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bu belgeniz yoksa 30 Haziran'dan sonra trafiğe çıkmayın
Bu belgeniz yoksa 30 Haziran'dan sonra trafiğe çıkmayın
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta bir eve düzenlenen operasyonda 65 kök Hint keneviri ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

Asayiş 28.06.2021, 21:37
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta bir eve düzenlenen operasyonda 65 kök Hint keneviri ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbari çalışma sonrasında Afşin ilçesi Bakraç Mahallesi’nde B.Ö.’ye (55) ait eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 65 kök Hint keneviri ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
25°
açık
banner493