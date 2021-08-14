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Kahramanmaraş’ta uçağın düşme anı görüntülendi

Kahramanmaraş’taki Rus uçağının düşme anına ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Asayiş 14.08.2021, 16:24
Kahramanmaraş’ta uçağın düşme anı görüntülendi

Kahramanmaraş’taki Rus uçağının düşme anına ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya’dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş’taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş’ta düşen yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama yayınlayıp, “Be-200 uçağında 5 Rus asker ve 3 Türk temsilci vardı” ifadelerini kullandı.

Rus uçağının düşme anına ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
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