Kahramanmaraş’ta tünelde iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta tünel içinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş-Kayseri Edebiyat Yolu Nuri Pakdil tüneli içinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 33 NRN 21 plakalı otomobil ile 46 ACL 041 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak durdu. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri araçlarda bulunan yaralılara müdahale yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.