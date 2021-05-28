Kahramanmaraş’ta tüfekli maganda alarmı

Kahramanmaraş’ta av tüfeğiyle havaya rastgele ateş eden bir kişi, Özel Harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi’nde bir otomobil içerisinden rastgele havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Bu sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelinin kullandığı otomobili durdurmak istedi. Polislerin “dur” ikazına uymayan otomobil bölgeden uzaklaşmaya başladı. Ardında yaya olarak kaçmaya çalışan kişinin yakalanması için çok sayıda özel harekat, resmi ve sivil ekipler sevk edildi.

Yapılan çalışma sonrası ekipler önce kaçan İ.K.’yi, sonra da bir ikametin bahçesine sakladığı tüfeği ele geçirdi. Alkollü olduğu öğrenilen şahıs gözaltına alındı.