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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya’nın güvenliği için neyin gerektiğini Batı belirleyemez" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bugünkü durumlarda biz bu tehdide boyun eğemezdik. Çünkü Ukrayna’yı Rus karşıtı bir merkez haline getirdiler. Biz iyi niyetliyiz ama güvenliğimizin tehdit edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Ukrayna’nın Harkov bölgesinde Rus birliklerinin saldırıları sonu son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10’u çocuk 285 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Kahramanmaraş’ta tren yayı çalan 4 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde tren yayı çalan 4 hırsızlık şüpheli yakalandı.
Asayiş 03.03.2022, 12:01
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde tren yayı çalan 4 hırsızlık şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araçta yapılan aramada 2,5 metre 15 adet S30 tipi tren rayı, 1 adet oksijen tüpü, 1 adet mutfak tüpü, 1 adet gaz armatürü ele geçirildi.
Yapılan araştırmada tren raylarının TCDD’ye ait olduğu tespit edildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla araçta bulunan şüpheliler K.A. (43), T.K. (19), F.B. (48) ve C.S. (25) gözaltına alındı.