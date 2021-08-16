Kahramanmaraş’ta traktör ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta traktör ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık-Narlı Dehris mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 23 K 2361 plakalı tır ile traktör çarpıştı. Çarpışma sonrasında traktör devrilirken tır ise karşı şeride geçti. Kazada traktörde bulunan 1 kişi ve tırda bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kazada yaralananlar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.