Kahramanmaraş’ta trafo hırsızları tutuklandı

Kahramanmaraş’ta 4 ayrı trafodan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 4 ayrı trafodan meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştiren M.E. ve M.K. isimli şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.