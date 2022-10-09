Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 8 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Afşin ilçesine bağlı Alimpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Keser idaresindeki 46 P 6105 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 46 ACH 306 plakalı araçla çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.