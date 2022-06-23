Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 5 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Erçene Mahallesi Göksun Elbistan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 AEK 956 plakalı araç ile 34 EKE 331 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Her iki araçta bulunan 5 kişi çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. Kazada yaralanan İsmail Tapan, Medet Kimbel, Buğra Köker, Hasan Aslan ve Mehmet Yıldız olay yerine çağrılan ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.