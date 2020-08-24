Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 ağır yaralı
SÜRÜCÜLERİNİN İSİMLERİ ÖĞRENİLEMEYEN 34 ECA 50 PLAKALI HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE 46 NE 034 PLAKALI OTOMOBİL İDDİAYA GÖRE KAHRAMANMARAŞ İSTİKAMETİNE YAN YANA SEYİR HALİNDEYKEN DİREKSİYON HAKİMİYETLERİNİ KAYBEDEREK KAZA YAPTILAR
Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi Batı Çevre Yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 ECA 50 plakalı hafif ticari araç ile 46 NE 034 plakalı otomobil iddiaya göre Kahramanmaraş istikametine yan yana seyir halindeyken direksiyon hakimiyetlerini kaybederek kaza yaptılar.
Kazada hafif ticari araç taklalar atarak yolun sağ tarafına yuvarlanırken, otomobil ise orta refüjde durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları hastaneye kaldırdı. Otomobilde yolcu konumdaki ve hafifi ticari araçtaki sürücünün durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, görgü tanıkları araçların süratli olduğunu söyledi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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