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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1’i çocuk 3 yaralı
KAHRAMANMARAŞ’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1’İ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI
Asayiş 12.10.2020, 00:51
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, Onikişubat İlçesi Şekerdere Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Ali G. idaresindeki 80 BE 539 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan yön levhalarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri otomobil sürücüsü ile Büşra. G. ve 2 yaşındaki Yiğit G’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan otomobil çekici marifetiyle yol dışı edildi.
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