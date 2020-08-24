Son Dakika
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü
KAHRAMANMARAŞ’TA SEYİR HALİNDEYKEN TERS YÖNDEN GELEN OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU YAŞANAN KAZADA AĞIR YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SAMET KOZDİBİ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 24.08.2020, 14:41
2
Kahramanmaraş’ta seyir halindeyken ters yönden gelen otomobilin çarpması sonucu yaşanan kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 46 ANN 493 plakalı motosiklet, ters yönden gelen Ferit G. (22) idaresindeki 46 HS 991 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince motosiklet sürücüsü Samet Kozdibi (23) ile arkadaşı Cansu Ş. (19) hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan motosiklet sürücüsü Samet Kozdibi, kurtarılamadı. Cansu Ş.’nin tedavisinin devam ettiği kazada, otomobil sürücüsü Ferit G. gözaltına alındı.
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 24 Ağustos 2020
|İmsak
|04:43
|Güneş
|06:16
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:24
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25