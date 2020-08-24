Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta seyir halindeyken ters yönden gelen otomobilin çarpması sonucu yaşanan kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 46 ANN 493 plakalı motosiklet, ters yönden gelen Ferit G. (22) idaresindeki 46 HS 991 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince motosiklet sürücüsü Samet Kozdibi (23) ile arkadaşı Cansu Ş. (19) hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan motosiklet sürücüsü Samet Kozdibi, kurtarılamadı. Cansu Ş.’nin tedavisinin devam ettiği kazada, otomobil sürücüsü Ferit G. gözaltına alındı.