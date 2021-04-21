banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
KOSGEB'den dev kredi anlaşması
KOSGEB'den dev kredi anlaşması
Bakan Selçuk'tan sınav tarihlerine ilişkin açıklama
Bakan Selçuk'tan sınav tarihlerine ilişkin açıklama
Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri
Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri
iMac'ler renklendi, M1 çipli iPad Pro'lar ilgi odağı oldu
iMac'ler renklendi, M1 çipli iPad Pro'lar ilgi odağı oldu

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobil ile minibüsün çarpışması ile meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Asayiş 21.04.2021, 11:14
1
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobil ile minibüsün çarpışması ile meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Kahramanmaraş-Adana karayolu kent girişinde yaşandı. Adem Güneş idaresindeki 46 ADG 960 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 S 0359 plakalı minibüs ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa alındı. Otomobil sürücüsünün hastane yolunda hayatını kaybettiği belirlenirken, minibüs sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
banner478
Yorumlar (0)
15°
az bulutlu