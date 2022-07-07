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Kahramanmaraş’ta tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Asayiş 07.07.2022, 21:20
Kahramanmaraş’ta tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Andırın ilçesinde 27 AFC 322 plakalı tomruk yüklü kamyon seyir halindeyken kaza yaptı. Kazada Halit G., R.G. ve C.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tomrukları keserek yaralıları kurtardı. Kazada ağır yaralanan Halit G. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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