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Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asayiş 15.07.2021, 17:55
Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın
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Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, terziler ve konfeksiyoncular sitesindeki bir tekstil fabrikasının telef deposunda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıt itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangının söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar oluştu.
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