Kahramanmaraş’ta suçüstü yakalanan 12 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 12 şüpheliyi uyuşturucu alışverişi esnasında yakaladı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında narkotik köpeği "Alfi" ile arama yapıldı. Aramalarda şüphelilerin üzerinde yakalanan uyuşturucu maddelerle aynı özellikte uyuşturucu; paketleme aparatları, 3 adet tabanca, 2 adet hassas terazi ve suç geliri para ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlanan C.G, U.Ç, A.Ç, B.A, F.Y, S.A, Z.A, A.G, M.H, M.P, İ.N. ve M.D. sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.