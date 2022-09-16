Kahramanmaraş’ta sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi yakalandı

Kahramanmaraş’ta sokak ortasında işlenin cinayetin şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesinde aralarında husumet bulunan H.A. ile M.D. arasında çıkan silahlı kavgada ağır şekilde yaralanan H.A. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi ise olay yerinden firar etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra kız arkadaşı ile birlikte Ilıca Mahallesine kaçtığı tespit edildi. Cinayet Büro Amirliğine bağılı ekiplerin jandarma ekipleri ile koordineli yaptıkları çalışmalar sonucunda şüpheli M.D. ile birlikte şüpheliye yardım ettiği anlaşılan H.G. saklandıkları pansiyonda suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.