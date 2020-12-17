Kahramanmaraş’ta sis kazaya neden oldu

Kahramanmaraş’ta etkili olan sis nedeniyle iki tırın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu Kapıçam mevkiinde meydana geldi. C.A.A. (65) idaresindeki 99 JP 707 plakalı tır, Gaziantep’e seyir halinde iken Kapıçam mevkiindeki ışıklı kavşakta bekleyen R. M.B. idaresindeki 99 ZE 393 plaka tıra sisinde etkisiyle arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 99 JP 707 plaka tır sürücüsü aracının içinde sıkışırken, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kontrollü olarak trafik akışı sağlanırken kazaya karışan tırlar yolun dışına çekildi.