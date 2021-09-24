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Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta iş yerinden çıkarken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Asayiş 24.09.2021, 22:04
Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta iş yerinden çıkarken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi üzerindeki bulvarda meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinden çıkan Y.G, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri silahlı saldırıda yaralanan Y.G’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan araçla ilgili çalışma başlattı.

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