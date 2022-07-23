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Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaraladığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı.

Asayiş 23.07.2022, 09:14
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaraladığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Dulkadiroğlu İlçesi Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Araç tamiri nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, pompalı tüfek ve tabancanın kullanılarak iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince ele alınan olay kısa sürede çözüldü. Şüpheli şahısların S.L. (30), O.Ç. (26) ve Y.K. (22) olduğu tespit edilirken, eş zamanlı yapılan operasyonla şahıslar kıskıvrak yakalandı.

Olayda kullanılan pompalı tüfek ve tabanca ise ikamet ve araçlarında yapılan aramada ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

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