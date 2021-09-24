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Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 24.09.2021, 13:28
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesine Şazibey Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi.

İş yerindeki M.Ö ile müşteri olduğu iddia edilen S.G. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada S.G, yanındaki silahla iş yerindeki M.Ö’yü vurdu. Olay sonrası bacağından yaralanan M.Ö, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, M.Ö. gözaltına alındı.

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