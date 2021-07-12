Son Dakika
“Yabancıya satış 6 ayda % 43,7 artışıyla sektöre moral oldu, ikinci yarıya yenilenen kadromuzla güçlü giriyoruz”
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Asayiş 12.07.2021, 11:54
Kahramanmaraş’ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki bir inşaat firmasının ofisinde yaşandı. İddiaya göre, iş yeri yetkilisi Ş.C. ile A.A. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A. tabancasıyla Ş.C.’ye ateş etti. Ayağından yaralanan Ş.C. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.