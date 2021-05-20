Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba olduğu öğrenilen aileler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada A.Ö. (19), İ.Ö. (39), H.Ö. (38) ve S.Ö. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralılardan 19 yaşındaki Ahmet Öksüz, kaldırıldığı Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası aile yakınları hastanede toplanırken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.