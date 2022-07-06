Kahramanmaraş’ta sahte içkiye 1 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, sahte alkol ürettiği belirlenen A.Ş.D.’nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyon ile şüphelinin kullandığı araç durdurularak arama yapıldı.

Araçta 12,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheli hakkında, ‘Gümrük kaçağı sahte kaçak alkollü içki’ suçu çerçevesinde soruşturma başlatıldı.