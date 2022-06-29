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Kahramanmaraş’ta sahte içki operasyonu

Kahramanmaraş’ta sahte içki üretildiği belirlenen bir iş yerinde 150 litre etil alkol ile çok sayıda markanın şişe ve kapakları ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 29.06.2022, 16:26
Kahramanmaraş’ta sahte içki operasyonu

Kahramanmaraş’ta sahte içki üretildiği belirlenen bir iş yerinde 150 litre etil alkol ile çok sayıda markanın şişe ve kapakları ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli takip sonucu Onikişubat ilçesi, Gedemen Mahallesi’ndeki bir apartmanın altında faaliyet gösteren iş yerine operasyon düzenledi.

Ekiplerin yaptığı aramada, 150 litre etil alkol, çok sayıda farklı markaların şişe ve kapakları ile içki yapımında kullanılan çeşitli materyaller ile bandroller ele geçirildi.

Polis ekiplerince malzemelere el konulurken, olayla ilgili Ö.B.E. gözaltına alındı.

Yapılan operasyonun, kentte şimdiye kadar gerçekleşen en büyük sahte içki operasyonu olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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