Kahramanmaraş’ta sadaka kutusunu çalan zanlı yakalandı

Kahramanmaraş’ta girdiği marketteki sadaka kutusunu çalıp kaçan şahıs, kısa bir süre sonra polisler tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, olay Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde Furkan Göksu’ya ait markette yaşandı. Markete gelen ve ismi öğrenilemeyen şahıs, market sahibi Furkan Göksu’dan gofret istedi. Şahsın gofretini vermek için arkasını dönen Göksu’nun masası üzerinde bulunan sadaka kutusunu alan şahıs hızlıca marketten uzaklaştı. Güvenlik kameralarının anbean kayıt ettiği olay sonrası Göksu, polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını inceledikten sonra sadaka kutusunu alan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Zanlı, kısa süre sonra yakalandı.

Market sahibi Furkan Göksu, “Bir tane adam geldi, kirli sakallıydı. 30-35 yaşlarında. Elinde 10 kuruş ve 1 lira olan bir poşet para vardı. Benden bu paraları tümlememi istedi. Ben de şu an yok dedim. O zamana bana gofret ver dedi. Kasanın önünde gofret rafına kadar gittik, ben gofreti alırken, kendisi de sadaka kutusunu alıp çıkmış. Cami tarafına doğru gitmiş. Dışarıdaki kişilerde bana söyledi zaten. Ben de kameradan bakınca sadaka kutusunun çalındığını gördüm” dedi.

Görgü tanığı Ahmet Eser ise, “Şimdi benim gördüğüm adam oradan giderken yere bir miktar para düşürmüş. Geri gelmiş ve elindeki sadaka kutusunu ceketinin içine koyuyordu. Ceketinin içine koyarken düşürmüş ki geri geldi. Caminin içinde paraları sayıyormuş” ifadelerini kullandı.