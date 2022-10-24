Kahramanmaraş’ta polisleri yaralayan 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta 3 polisin yaralandığı, 1 kişinin ölü olarak ele geçirildiği olayda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri, E.G.’yi gasp edip zorla alıkoydukları öne sürülen şüphelileri yakalamak için bir ikamete gitmiş, şüphelilerden A.E. polislere ateş etmişti. Polislerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada şüphelilerden M.E.İ. olay yerinde ölü ele geçirilip, 3 polis de yaralanmıştı.

Olay sonrası il genelinde geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, şüphelilerden A.H. adlı kadını gözaltına almış, A.E. ve R.H. de olay yerinden kaçmıştı.

Yapılan çalışma sonunda Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yakalanan 1’i kadın 2 şüpheli ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayda kullanılan silahın A.E.’nin üzerinden çıktığı, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen A.E., A.H. ve R.H., ‘Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, suçluyu kayırma ve yağma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cuma günü meydana gelen olayda yaralanan 3 polis memurunun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.